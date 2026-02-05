Ariadna Ayala entrega rehabilitación del camino a Nexatengo

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, entregó la rehabilitación del camino a Nexatengo, una obra que mejora la movilidad y el bienestar de más de mil 500 habitantes, con una inversión superior a 6 millones de pesos.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que estas acciones se realizan con transparencia y cercanía con la ciudadanía, reflejo del compromiso del gobierno municipal con el desarrollo de Atlixco.

Los trabajos incluyeron 7 mil 830 metros cuadrados de pavimento asfáltico, renivelación de pozos de visita y señalamiento vial.

Con esta obra, Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, reafirma su compromiso de seguir impulsando infraestructura que mejore la calidad de vida y el bienestar de las familias atlixquenses.

