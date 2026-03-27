Cuautlancingo activa operativo “Vacaciones Seguras 2026”

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias y visitantes durante el periodo vacacional, el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, dio el banderazo de salida al operativo “Vacaciones Seguras Semana Santa 2026”, el cual se llevará a cabo del 27 de marzo al 5 de abril.

En este despliegue participarán 113 elementos de distintas corporaciones, quienes trabajarán de manera coordinada para reforzar las labores de vigilancia, prevención y atención de emergencias en todo el municipio.

Durante el arranque, el edil destacó la importancia de implementar estrategias que garanticen la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, especialmente en una temporada en la que incrementa la movilidad y la afluencia de personas en espacios públicos, centros recreativos y zonas comerciales.

Además, reiteró que el gobierno que encabeza cumplió con la recomendación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al destinar el 20% del FORTAMUN a acciones de seguridad.

“Con el reconocimiento de este esfuerzo, nos van a hacer entrega el Gobierno Federal, a través del SESNSP, y el Gobierno del estado de Puebla, de una patrulla equipada y cerca de 200 capacitaciones y controles de confianza que se ponen a disposición de los elementos para seguir con el reclutamiento de los elementos de seguridad”, aseveró.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Pablo de la Cruz Santos, detalló que la seguridad es tarea de todas y todos y se contará con todas las áreas operativas de la dependencia.

Anunció que, derivados de las diversas acciones que se han implementado en materia de seguridad, se logró reducir un 18% la incidencia delictiva durante el mes de febrero 2026, en comparación con el mismo mes del año pasado.

El operativo contempla recorridos permanentes, instalación de puntos de atención y coordinación interinstitucional, con el fin de prevenir incidentes y atender de forma inmediata cualquier eventualidad.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la población a disfrutar de este periodo vacacional con responsabilidad, respetando las recomendaciones de las autoridades y contribuyendo a mantener un entorno seguro para todas y todos.

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