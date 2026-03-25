Inauguran nuevo Centro de Bienestar Animal en Cuautlancingo

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, inauguró el Centro de Bienestar Animal, un espacio integral ubicado en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla y destinado a la atención, protección y rehabilitación de seres sintientes.

El edil afirmó que este proyecto, en el que se invirtieron cerca de cuatro millones de pesos, marca un antes y un después en la atención a los seres sintientes en el municipio, al dejar atrás un espacio limitado que no cumplía con las condiciones necesarias.

Señaló que este nuevo espacio también impacta en la salud pública y en la prevención de la violencia, al promover una cultura de respeto hacia la vida.

El inmueble cuenta con áreas de quirófano, dormitorios, asoleaderos, zona de recuperación, espacio para adopciones, pet park y un área para el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI).

La directora de Bienestar Animal del Estado de Puebla, Michelle Eugenia Islas Ganime, reconoció que Cuautlancingo se posiciona como referente estatal al contar con infraestructura y acciones concretas en la materia.

Destacó que el bienestar animal es una política permanente y la importancia del trabajo coordinado entre autoridades y sociedad.

Por su parte, la directora del Centro de Bienestar Animal de Cuautlancingo, María Esther Martínez Gil, informó que el área opera con atención continua y personal especializado.

Detalló que, a la fecha, se han realizado más de tres mil 500 esterilizaciones, más de cinco mil vacunas y desparasitaciones, así como 101 adopciones responsables y la atención a más de 500 reportes de maltrato animal, algunos con seguimiento legal.

Indicó que existe coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla, el Poder Judicial y el Instituto de Bienestar Animal para fortalecer la atención de los casos.

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