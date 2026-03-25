Todo listo para el desempate entre “La Bonita” y “La Rebelde”

La afición boxística poblana está lista para disfrutar del Capítulo Final, donde el orgullo poblano en el boxeo femenil, Gaby “La Bonita” Sánchez, enfrentará en una batalla de desempate a la argentina Tamara “La Rebelde” Demarco, este 28 de marzo en el Auditorio GNP, donde disputarán el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, destacó que esta pelea es una de las más esperadas, derivado de la polémica que se generó tras el empate que se dio el pasado 8 de noviembre. Resaltó que, gracias al impulso hacia el deporte profesional que brinda el Gobierno de Puebla, el estado genera grandes campeonas y campeones, además de recibir eventos de talla mundial.

Agregó que, además de la pelea estelar, la cartelera presentará duelos de gran impacto, tal y como será el enfrentamiento entre el poblano Alan Cuatecatl ante el argentino Mateo “El Zurdito” Miramont.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, resaltó que eventos como la pelea de box entre Gaby “La Bonita” y Tamara “La Rebelde” Demarco proyectan a Puebla como un estado sede de eventos de talla internacional e impulsan la derrama económica que beneficia a pequeños, medianos y grandes empresarios.

La campeona Gaby “La Bonita” Sánchez reafirmó que su preparación ha sido la óptima para llegar física y mentalmente fuerte. “Nos concentramos al 100 por ciento en la pelea con un campamento en altura a 3 mil 400 metros sobre el nivel del mar. Sé que este próximo 28 de marzo vamos a salir con la mano en alto”, precisó.

En este mismo sentido, “La Bonita” Sánchez invitó a las y los poblanos a vivir la emoción del boxeo al máximo, por lo que enfatizó la importancia de los fanáticos de este deporte para hacer valer la localía y recibir todo el apoyo de su gente.

Finalmente, el promotor de Latin KO, Iván León, señaló que el desenlace del “Capítulo final” comenzará a partir del jueves 26 con el entrenamiento público que se realizará en el zócalo capitalino en punto de las 16:00 horas, mientras que el pesaje será el viernes 27 a las 12:00 horas.

Te recomendamos: