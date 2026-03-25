USEP imparte talleres sobre el cerebro a estudiantes de primaria

Estudiantes de la Licenciatura en Médico Cirujano impartieron talleres sobre el funcionamiento del cerebro a la comunidad escolar del Colegio Montessori Quinto Sol, como parte de la formación profesional que promueve la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP).

Las actividades se desarrollaron en el marco de la Semana Internacional del Cerebro 2026, con el objetivo de fortalecer la comprensión de la mente como eje del conocimiento y la atención en la salud. A través de este ejercicio, se integraron las bases neurobiológicas con procesos cognitivos, emocionales y conductuales, impulsando una formación crítica y centrada en la persona.

Mediante talleres como “Fábrica de neuronas”, “Pinta tu cerebro”, “Arma tu Frankenstein” y “Pesca al cerebro”, las y los futuros profesionales de la salud interactuaron con estudiantes de nivel primaria para fomentar el aprendizaje, la inteligencia emocional y el cuidado de la salud mental.

Estas acciones forman parte de la estrategia educativa de la USEP, que busca vincular a su alumnado con la sociedad desde etapas tempranas de su formación académica.

En este contexto, la universidad reiteró su compromiso de ofrecer educación superior con calidad académica y vocación social, orientada a impactar en el cuidado de la salud y el desarrollo humano.

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