Congreso alberga Modelo de Naciones Unidas de Trinity School MX

El Congreso del Estado abrió sus puertas a la escuela Trinity School MX para llevar a cabo la IX edición de su Modelo de Naciones Unidas (TNYMUN), una herramienta educativa para la práctica del debate, el análisis de problemáticas en el contexto internacional y la presentación de resoluciones.

Durante el inicio de este ejercicio académico, Elsa Ruiz Betanzos, en representación del diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, subrayó que el Modelo de Naciones Unidas no se trata solo de una simulación, sino de una experiencia formativa que replica el trabajo legislativo: debatir, contrastar posturas, construir acuerdos y asumir responsabilidades.

A través de este modelo de participación estudiantil se promueve la importancia del diálogo como herramienta para resolver problemas reales, así como la necesidad de argumentar con seriedad, escuchar con apertura y actuar con responsabilidad.

En este sentido, la rectora del Trinity School MX, Claudia Marcela Bello de la Cruz, agradeció la oportunidad de realizar este ejercicio en las instalaciones del Congreso del Estado, “ya que será una experiencia que quedará en la memoria de las y los estudiantes, al poder participar en el lugar donde las y los diputados analizan, discuten y debaten para crear y reformar las leyes de la entidad”.

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