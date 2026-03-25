Presentan en la FENALI 39 libros con cartas de Elena Garro

Durante la edición 39 de la Feria Nacional del Libro (FENALI), se presentaron títulos de la colección Cuadernos de Elena, entre ellos “Esta carta está en tus labios” (1935) y “Cartas y poemas de amor entre Bioy y Elena” (2025).

En el encuentro participaron académicos y estudiantes integrantes del Colectivo Elenistas Puebla, quienes dialogaron sobre la correspondencia amorosa de Elena Garro con Octavio Paz y Adolfo Bioy Casares, destacando su valor literario e histórico.

La colección es coeditada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y Ediciones del Lirio, con el propósito de difundir la obra de la autora mexicana y acercar al público a distintas facetas de su vida y escritura.

Durante la charla, Helio Huesca Martínez subrayó la relevancia de estos textos al señalar que “estas cartas nos abren las puertas para conocer la intimidad que implica una historia de amor con todos sus procesos”.

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