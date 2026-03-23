BUAP destaca entre las 10 mejores universidades del país

La BUAP se posicionó dentro del top 10 de las mejores instituciones de educación superior del país, de acuerdo con el ranking “Guía de las Mejores Universidades 2026”, reafirmando su liderazgo como una de las casas de estudio públicas más importantes de México.

En esta edición, elaborada por el Centro de Investigación, Documentación y Análisis (CIDAU), la BUAP alcanzó el séptimo lugar a nivel nacional, con una calificación de 9.75, destacando por su calidad académica, nivel de empleabilidad de sus egresados y reconocimiento entre especialistas y empleadores.

La BUAP ha mantenido su prestigio gracias a su amplia oferta académica, su impulso a la investigación científica y su compromiso social, factores que la consolidan como la Máxima Casa de Estudios en Puebla.

Este ranking, con casi dos décadas de referencia, evalúa aspectos clave como el salario de egresados, la tasa de empleo y la percepción académica, posicionando a la BUAP como una opción sólida para quienes buscan educación superior de calidad en México.

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