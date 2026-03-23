Muere Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans

El propietario de OnlyFans murió a los 43 años tras una batalla contra el cáncer, según confirmó la propia compañía. El fallecimiento de Leonid Radvinsky ha sembrado incertidumbre en la industria del contenido por suscripción.

Bajo el liderazgo de Radvinsky, la plataforma dejó de ser un proyecto emergente para convertirse en una de las entidades digitales más lucrativas a nivel mundial.

Radvinsky fue un empresario multimillonario ucraniano-estadounidense, criado en Chicago. Aunque inició su carrera en el sector de las inversiones, su mayor logro fue posicionar a OnlyFans en el mapa global.

Además, creó un fondo de capital de riesgo enfocado en empresas tecnológicas que impulsó diversos proyectos de vanguardia en el ramo.

Te puede interesar: Difunden video del arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio

Leonid Radvinsky, the owner of OnlyFans, has died at 43 after a battle with cancer.



“We are deeply saddened to announce the death of Leo Radvinsky,” an OnlyFans spokesperson said in a statement to Variety. “Leo passed away peacefully after a long battle with cancer. His family… pic.twitter.com/xJetAcTZmU — Variety (@Variety) March 23, 2026

En 2018, el empresario adquirió Fenix International (empresa matriz de la plataforma) de manos de su fundador, Tim Stokely, este movimiento provocó que el sitio pasara a convertirse en el ecosistema dominante del “contenido para adultos”. La plataforma alcanzó más de 300 millones de usuarios e ingresos anuales superiores a los mil millones de dólares.

La popularidad del servicio explotó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que millones de personas se sumaron a la web, disparando tanto la creación de contenido como el número de suscriptores.

El modelo de negocio, basado en una comisión del 20% sobre cada venta o suscripción, consolidó a OnlyFans como un gigante financiero del entretenimiento digital.

Editor: José Francisco Escobar

Te recomendamos: