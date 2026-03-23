Puebla desplegará más de 4 mil elementos por Semana Santa

Del viernes 27 de marzo al domingo 12 de abril, se desplegará un operativo de seguridad con más de 4 mil elementos en Puebla para garantizar la tranquilidad de familias y visitantes durante la temporada vacacional de Semana Santa.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, señaló que en el operativo participarán la Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena, Marina y Policías Municipales.

Detalló que se desplegarán 241 vehículos entre patrullas y unidades blindadas, se dispondrán 13 torres móviles de videovigilancia y dos helicópteros para ampliar la capacidad de monitoreo y respuesta ante cualquier emergencia.

El vicealmirante señaló que se pondrá especial atención en puntos de alta afluencia de personas como centros comerciales, zonas bancarias, balnearios, centrales camioneras y mercados, con el objetivo de prevenir incidentes y mantener condiciones de seguridad.

#Puebla 🚔 Del 27 de marzo al 12 de mayo, las autoridades desplegarán un operativo espacios de alta concurrencia como nosotros comerciales balnearios y mercados para prevenir incidentes durante la temporada vacacional de Semana Santa, informó el vicealmirante Francisco Sánchez… pic.twitter.com/5AxqPJLuZP — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 23, 2026

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Se vigilarán eventos religiosos

Asimismo, dijo que se atenderán celebraciones religiosas como la Procesión de Viernes Santo en el Centro Histórico de Puebla y el traslado del Niño Doctor de Tepeaca a la capital.

También hizo un llamado a los ciudadanos a tomar medidas de autocuidado durante el periodo vacacional, entre ellas desconectar aparatos eléctricos, cerrar suministros de gas y agua, respetar señalamientos viales, evitar manejar bajo los influjos del alcohol.

Verifican balnearios

En tanto, la Coordinación de Protección Civil de Puebla informó que ya puso en marcha el operativo de revisión en 125 parques acuáticos y balnearios.

El director de Gestión de Riesgo, Andrés Romero Trinidad, indicó que ya se han realizado inspecciones en 110 establecimientos de este tipo, que representan un 88% de avance.

#Puebla ⚓ Para la temporada de Semana Santa se trabaja en la supervisión de balnearios y parques acuáticos, labor en la que se lleva un avance del 88% para garantizar la seguridad de asistentes.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/dufL3cs4EK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 23, 2026

Editor: César A. García

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