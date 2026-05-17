Fedrha Suriano pide “Plan B” ante crisis en relleno de Chiltepeque

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, hizo un llamado a las autoridades para diseñar e implementar un “Plan B” integral que atienda la crisis ambiental en el relleno sanitario de Chiltepeque.

La legisladora advirtió que el problema no se limita a la capital poblana, sino que afecta a múltiples demarcaciones de la zona metropolitana que dependen de este sitio para el confinamiento de sus desechos.

En ese sentido, enfatizó que el colapso eventual de Chiltepeque tendría un efecto dominó en los municipios aledaños que vierten diariamente sus residuos en el lugar.

Asimismo, insistió en que las soluciones gubernamentales no pueden ser aisladas ni exclusivas para un solo ayuntamiento, sino que deben contemplar una estrategia coordinada de gestión de residuos.

“Hay que buscar alternativas para implementar soluciones para todos y cada uno de los municipios que ocupan el relleno sanitario, no nada más para Puebla capital”, expresó.

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La urgencia de un plan alterno cobró fuerza luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenara una clausura parcial del relleno de Chiltepeque.

La inspección federal reveló la alarmante presencia de lixiviados (líquidos altamente contaminantes generados por la descomposición de la basura) generados tras las lluvias recientes, lo que representa un foco de riesgo para los mantos acuíferos.

A la par, Suriano Corrales indicó que otras regiones de la entidad enfrentan alertas ambientales idénticas debido a que sus propios vertederos no se encuentran en condiciones óptimas o ya rebasaron su vida útil.

Entre las zonas prioritarias que requieren una intervención integral del gobierno estatal y federal, enlistó a las regiones de Tehuacán, Calpan y Ciudad Serdán, donde la acumulación de basura ha comenzado a generar tensiones sociales y riesgos de salud pública.

A la par, urgió la Secretaría de Medio Ambiente a coordinar mesas de trabajo con los alcaldes entrantes y en funciones para transitar hacia modelos modernos de reciclaje y valorización de residuos.

Editor: César A. García

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