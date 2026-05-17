Puebla gana cuatro medallas en karate durante Olimpiada CONADE 2026

La delegación poblana consiguió cuatro medallas durante el primer día de actividades de la disciplina de karate en el marco de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, al sumar una de oro, una de plata y dos de bronce dentro de las modalidades de kumite y kata, en la categoría de 14 y 15 años.

Durante la primera jornada, las y los atletas entraron en acción en las modalidades de kumite y kata, tanto por equipos como individual, en las ramas femenil y varonil. En este sentido, la representación estatal obtuvo resultados favorables que se reflejaron en la cosecha de cuatro preseas para la entidad.

En primera instancia, el equipo femenil de kumite, integrado por Natalia Arellano, Aleyda Rojas, Fernanda Itandehui y Bryana Alcántara, venció a sus rivales de Sinaloa para quedarse con la medalla de bronce. Mientras tanto, en la modalidad de kata, Bryana Alcántara, Atziri Naromi Martínez Clemente, Fernanda Itandehui y Mailyn Xareny Hernández obtuvieron la medalla de plata.

Por su parte, los seleccionados estatales Julio César Ramos Vázquez, Santiago Hernández López, Derek Eliel Heracleo León y Luis Felipe Cocolotl Toxtle aportaron una medalla de bronce en la categoría de kumite por equipos. Finalmente, Luis Felipe Cocolotl Toxtle volvió a subir al podio nacional tras conquistar la medalla de oro en la categoría kumite (-57 kilogramos), luego de imponerse a su rival de Sonora.

Derivado del impulso que brindan el gobernador Alejandro Armenta Mier y la titular de la Secretaría de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, las y los deportistas poblanos reciben becas e incentivos económicos que fortalecen su proyección deportiva y reconocen sus resultados en competencias nacionales.

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