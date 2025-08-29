Puebla y Guerrero combatirán a grupos delictivos en límites estatales

Los gobiernos de Puebla y Guerrero han firmado el Convenio Marco de Colaboración Interestatal para fortalecer la Seguridad Pública en los Límites Territoriales. Este acuerdo, impulsado por el gobernador Alejandro Armenta, busca construir paz y confianza ciudadana.

Durante la firma, la subsecretaria de Construcción de Paz, Rocío Bárcena Molina, destacó la voluntad política de ambos gobiernos para defender el bienestar ciudadano más allá de los límites territoriales. Afirmó que las mesas de paz son clave para abordar las raíces de la violencia.

El acto fue encabezado por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el mandatario de Puebla, Alejandro Armenta. Este convenio garantiza la colaboración institucional y el intercambio de información en tiempo real entre ambas entidades.

El convenio permitirá coordinar operativos en puntos críticos y fortalecer la respuesta ante emergencias naturales o delictivas. Ambos mandatarios subrayaron que esta colaboración no solo aborda la violencia, sino que también promueve el desarrollo económico y social en regiones vulnerables.

El gobernador Armenta destacó que este esfuerzo responde al mandato del Gobierno de México de proteger los derechos ciudadanos. Agradeció la participación de fuerzas armadas y autoridades locales en esta iniciativa.

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, vicealmirante Francisco Sánchez, indicó que la colaboración es esencial ante la presencia de grupos delictivos en la región limítrofe, donde se han identificado delitos como robo a transportistas y homicidio. Sin embargo, se reporta una baja en homicidios dolosos gracias al trabajo conjunto.

Este convenio se suma a otros acuerdos de seguridad firmados por Puebla con Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Morelos, fortaleciendo así el blindaje regional y avanzando en la atención a las causas sociales de la violencia.