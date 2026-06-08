Aseguran casi 18 mil litros de combustible y cuatro unidades en Tepeaca

Un total de 17 mil 880 litros de combustible presuntamente robado, además de cuatro unidades utilizadas para su almacenamiento y transporte, fueron asegurados durante un operativo interinstitucional realizado en el municipio de Tepeaca.

De acuerdo con información oficial, el decomiso se concretó tras un cateo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) en un inmueble identificado previamente por labores de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP).

En el lugar fueron encontrados una pipa, tres camiones equipados con tanques de almacenamiento y el hidrocarburo que no pudo acreditar su procedencia legal.

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En el municipio de Tepeaca, un inmueble vinculado con el robo de hidrocarburo fue ubicado y asegurado por elementos de esta secretaría.



En seguimiento a esta acción y mediante una diligencia de cateo encabezada por @FGRMexico, en el lugar se ubicó una pipa, tres camiones con… pic.twitter.com/tX9nEqQTyl — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 7, 2026

Las autoridades señalaron que el volumen asegurado representa uno de los golpes recientes más relevantes contra el robo de combustible en esta región del denominado Triángulo Rojo poblano, zona históricamente vinculada con operaciones de extracción, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos.

En la intervención participaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluyendo elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos y personal especializado de Pemex, quienes implementaron medidas de seguridad para evitar riesgos a la población.

Tanto el combustible como los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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