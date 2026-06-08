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domingo, junio 7, 2026
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Cañeros levantan bloqueo en el ingenio de Atencingo tras 27 días

Por:
Amaury Jiménez
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El conflicto inició a principios de mayo por incumplimiento en acuerdos de exportación de azúcar.

Productores de caña de azúcar del ingenio de Atencingo, perteneciente al municipio de Chietla, decidieron retirar las manifestaciones que mantenían, permitiendo las actividades dentro de la planta azucarera industrial, a pesar de que la zafra ya terminó sin afectaciones.

Las protestas y la suspensión de los trabajos ocurrieron desde el pasado 6 de junio, después de que organizaciones cañeras y corporativos azucareros alcanzaran un acuerdo a nivel nacional, derivando en el levantamiento simultáneo de bloqueos en 47 ingenios del país, incluidos varios de los más importantes del sector azucarero.

El conflicto inició a principios de mayo, cuando productores afiliados a organizaciones cañeras bloquearon todas las bodegas de almacenamiento del ingenio de Atencingo para exigir el cumplimiento de acuerdos relacionados con la exportación de azúcar a Estados Unidos, señalando que el incumplimiento de estos compromisos afectaba directamente el precio del producto en el mercado nacional.

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La falta de exportaciones generó una sobreoferta de azúcar en el país, provocando la disminución de los precios y diversas afectaciones económicas para miles de productores de caña.

Representantes cañeros dieron a conocer que será en los próximos días cuando se den a conocer mayores detalles sobre los diversos acuerdos alcanzados entre los industriales y las organizaciones nacionales, los cuales permitieron poner fin a casi un mes de movilizaciones en la industria azucarera mexicana.

Cabe señalar que el ingenio de Atencingo, propiedad de Zucarmex, concluyó hace unos días el ciclo de molienda correspondiente a la zafra 2025–2026. El bloqueo se concentró principalmente en las bodegas y en la salida de la azúcar procesada.

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