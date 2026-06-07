Familia de Misael Romero exige que Alexis N se mantenga en prisión

La familia de Misael Romero Sombrerero exigió que Alexis N., señalado como el reclutador de jóvenes en Amozoc y detenido por su desaparición el fin de semana pasado, se mantenga en prisión y acusó anomalías en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

En entrevista, su esposa Odette pidió al gobernador Alejandro Armenta Mier su apoyo para que logren dar con el paradero de Misael, desaparecido desde el año pasado al acudir a una oferta de empleo junto a más jóvenes del municipio.

En este sentido, también hizo un llamado para revisar las anomalías en la investigación de la FGE, ya que acusó que fue por medios de comunicación que se enteró de la aprehensión y fue hasta el sábado que le notificaron de manera formal.

#Puebla 🚨 La familia de Misael Romero Sombrerero pide que Alexis N., detenido por su desaparición se mantenga en prisión y acusan anomalías en la FGE de Puebla



Piden al gobernador Alejandro Armenta su apoyo para que logren dar con el paradero de Misael, desaparecido en Amozoc… pic.twitter.com/IzU6TVkriZ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 7, 2026

Además, mencionó que le han negado el acceso a las audiencias de imputación que se llevan a cabo en Casa de Justicia de Puebla para darle seguimiento al proceso y saber si da una pista del paradero de Misael.

Odette afirmó que lo único que buscan es recuperar a Misael, ya que fue el único de los 12 hombres que no volvió, de acuerdo con las autoridades.

La familia de Misael emprendió la búsqueda por su cuenta al lado del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, ya que la Comisión de Búsqueda de la entidad poblana no ha dado ninguna instrucción para dar con su paradero.

Misael Romero Sombrerero fue visto por última vez el 10 de agosto de 2025.

Además, siguen sin tener copia de la carpeta de investigación, a la cual les negaron el acceso y fue hasta este año que se unieron al Colectivo que les han dado más detalles, sin embargo, no hay pistas de dónde se encuentra y lo que sucedió con él tras ser llevado por grupos criminales.

De acuerdo a la FGE, el grupo de jóvenes que estaban con Misael fueron encontrados en un inmueble con la cabeza rapada y presuntamente entrenados por el crimen organizado.

Te recomendamos: