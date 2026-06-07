A un año de elecciones 2027, partidos definen estrategias

A exactamente un año de que se celebren las elecciones intermedias de 2027, el panorama político en el estado de Puebla comienza a delimitar sus estrategias de cara a una contienda que renovará las diputaciones federales, el Congreso local y los 217 ayuntamientos.

Mientras el bloque oficialista busca consolidar su hegemonía en la entidad, la oposición intenta reconstruirse en medio de fracturas institucionales y la búsqueda de nuevos liderazgos para representar sus candidaturas.

Morena y aliados apuesta por el control total

Para la coalición oficialista, conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el 2027 representa la oportunidad de afianzar el control que iniciaron a finales de 2024.

La dirigencia estatal de Morena, encabezada por Olga Lucía Romero Garci-Crespo, insiste en que el partido no debe caer en el exceso de confianza y que la meta para las intermedias es mantener la mayoría calificada en el Congreso del Estado y alcaldías.

El reto para el oficialismo radicará en contener las tensiones internas debido a la alta demanda de candidaturas entre fundadores y perfiles de reciente incorporación.

Los líderes del PT y PVEM, Jaime Natale y Lizeth Sánchez -respectivamente- coincidieron en que su lealtad hacia Morena sigue en pie, pero priorizarán en mayor medida la postulación de perfiles propios para ganar mayor terreno en los 217 municipios.

PAN y PRI buscan reconstruirse

Por otra parte, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegan al proceso intermedio con estructuras debilitadas por recortes presupuestales derivados de penalizaciones y el cuestionamiento de sus bases tras los resultados previos.

Desde la dirigencia estatal del PAN, Mario Riestra Piña ha asumido una postura de reconfiguración total.

El líder blanquiazul ha apuntado que el partido está concentrado en reconstruir la confianza ciudadana desde los comités municipales, apostando por una autocrítica y la inclusión de perfiles ciudadanos.

Además, afirma que el principal reto del PAN rumbo a 2027 será la aplicación de encuestas internas para la designación de candidatos y recuperar la zona metropolitana de Puebla.

Por su parte, el PRI enfrenta una crisis de identidad y de fuga de militantes. La dirigente estatal, Xitlalic Ceja, ha apostado por fortalecer las estructuras municipales del partido.

Movimiento Ciudadano busca ganar terreno

Quien busca dar un salto es Movimiento Ciudadano (MC), pues la coordinadora estatal, Fedrha Suriano Corrales, ha reiterado que no se unirá a los bloques tradicionales y competirá en solitario como la única alternativa real para Puebla en 2027.

Suriano Corrales manifestó que el partido se encuentra en una etapa intensa de afiliación y estructuración en el interior del estado.

A la par, advirtió que la ciudadanía está cansada tanto de las fallas del bloque oficialista como de la inoperancia de la vieja oposición (PAN-PRI).

Por ello, su estrategia estará enfocada en postular perfiles jóvenes, liderazgos regionales y activistas de la sociedad civil con el fin de arrebatar distritos clave y consolidar a MC como una la tercera fuerza política en el estado.

Editor: Renato León

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