Presunto estafador habría amenazado con arma de fuego en Lomas de Angelópolis

La Fiscalía General del Estado (FGE) intervino tras un incidente ocurrido en Lomas de Angelópolis, donde víctimas de presuntos fraudes señalaron que Yoltic Mikhail “R” habría amenazado a una persona con un arma de fuego.

De acuerdo con los reportes difundidos por afectados, el señalado abandonó un vehículo en la zona y huyó antes de la llegada de las autoridades.

Aunque la FGE confirmó que tomó conocimiento de los hechos e inició las diligencias correspondientes, hasta el momento no ha informado si Yoltic “R” fue detenido o si únicamente se aseguró el automóvil relacionado con el caso.

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El hombre en cuestión acumula múltiples denuncias por presuntos fraudes, despojos y apropiación indebida de bienes en Puebla, por lo que las víctimas exigen avances en las investigaciones.

Es importante recordar que dentro de los afectados por este masculino, se encuentra el comunicador identificado como “Mr Doctor” quien expuso el caso y posteriormente surgieron las denunciantes que coincidieron en la mecánica que usa el señalado para cometer los fraudes.

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