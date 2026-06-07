Lilia Cedillo preside graduación de la Licenciatura en Derecho

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, presidió la ceremonia de graduación de 74 egresados de la Licenciatura en Derecho, de los cuales 48 cursaron la modalidad semiescolarizada y 26 la modalidad a distancia.

Durante el evento, la rectora destacó la perseverancia de los alumnos que, a pesar de sus compromisos laborales y familiares, lograron concluir sus estudios.

“De verdad, a ustedes, queridos egresados, mis respetos, mi admiración, porque a pesar de los compromisos laborales, familiares, personales, antepusieron siempre ese anhelo de sacar una carrera”, expresó Cedillo Ramírez.

Añadió: “Ustedes nos dejan una gran enseñanza, la enseñanza de que la perseverancia es una gran virtud, y la perseverancia nos hace alcanzar la meta independientemente de lo escabroso que pueda ser el camino”.

La directora de la Facultad de Derecho, Georgina Tenorio Martínez, celebró a la generación 2021-2026 y señaló que “no importa la modalidad de estudio, sino la grandeza para cumplirlos”. Asimismo, afirmó que “ser estudiante de Derecho implica asumir la justicia, defender la dignidad humana y construir una sociedad más equitativa”.

Como padrinos de generación asistieron la abogada general, Miriam Olga Ponce Gómez, y el director de Administración Escolar, Juan Manuel Rosas Tapia, quienes instaron a los egresados a ser líderes en sus comunidades y futuras áreas de trabajo.

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