Sorteo UDLAP tendrá más de 70 mdp en premios este 2025

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentó la Trigésima novena edición del Sorteo UDLAP, que este año cuenta con una bolsa de más de 70 millones de pesos distribuidos en 630 premios. El sorteo se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre de 2025 en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins.

El evento inició con el tradicional corte de listón encabezado por la Mtra. Josefina Ramírez Hernández, directora del Sorteo UDLAP, quien destacó que el objetivo principal del sorteo es generar fondos para el programa de apoyo educativo, permitiendo a los estudiantes acceder a una formación de excelencia. “A lo largo de su historia hemos tenido más de 16,120 ganadores felices“, comentó la Mtra. Ramírez.

La bolsa de premios del sorteo se incrementa cada año. En esta edición, los premios se entregarán con los permisos y autorizaciones correspondientes por parte de la Secretaría de Gobernación Federal. El primer lugar recibirá una residencia totalmente amueblada y decorada, un Audi Q2, un Audi A1 y un cheque nominativo por $200,000.00, con un valor total de $20,164,257.00.

El segundo premio consiste en una residencia amueblada y decorada, un vehículo Audi A1 y un cheque por $150,000.00, totalizando $12,245,705.00. El tercer premio es un cheque por $4,000,000.00 y el cuarto por $3,000,000.00.

Además, el Sorteo UDLAP recompensa el compromiso de sus colaboradores con tres sorteos adicionales que se llevarán a cabo el 14 de noviembre de 2025, para estudiantes, egresados y empleados.

El público ya puede visitar las residencias del primer y segundo premio, ubicadas en Parque Volcanes, Lomas de Angelópolis III, Puebla, de lunes a domingo de 10:00 a 19:00 horas, para conocer de cerca la casa de sus sueños.

La Trigésima novena edición del Sorteo UDLAP tiene una emisión de 312,000 boletos físicos y 8,000 electrónicos, con un costo unitario de $680.00 pesos, disponibles en diversos puntos de venta y en el sitio web udlap.mx/sorteo.

El sorteo se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre de 2025, a las 12:00 horas, en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la UDLAP. La invitación es abierta al público para asistir o seguir la transmisión en vivo por Facebook Live.