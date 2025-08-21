Ejecutan a dos mujeres en Tehuacán durante presunto ajuste de cuentas

Dos mujeres fueron asesinadas de múltiples disparos de arma de fuego cuando viajaban en su vehículo particular en el municipio de Tehuacán, hecho que se presume, sería parte de un ajuste de cuentas.

La tarde del miércoles 20 de agosto, Daniela N. y Esmeralda N., viajaban en una camioneta blanca tipo Chevrolet por la carretera Tehuacán-Teotitlán cuando fueron interceptadas por quienes serían sus homicidas.

Hombres armados a bordo de un vehículo les habrían cerrado el paso en la entrada de San Pablo Tepetzingo, donde acribillaron su vehículo para después escapar.

Vecinos de la comunidad llamaron a emergencias e informaron lo ocurrido, mientras que las dos víctimas perdían la vida dentro de la unidad en cuestión.

Agentes de seguridad pública local y federal resguardaron la zona e iniciaron un operativo de resguardo en la escena del crimen; poco después se identificó a las mujeres como Daniela de 36 años de edad y Esmeralda de 32 años.

La Fiscalía General del Estado (FGE) llegó a la zona del ataque donde iniciaron las investigaciones de ley y personal forense realizó el levantamiento de cadáveres.

Por otra parte, de manera extraoficial se informó que las víctimas de este ataque podrían ser mujeres vinculadas a la banda de “Las Burras”, grupo delictivo dedicado principalmente al narcomenudeo; por lo que se presume, este sería un ajuste de cuentas.

