Denuncian robo en lavandería próxima a inaugurar en Ciudad Satélite

A través de redes sociales, emprendedores denunciaron haber sido víctimas de un robo mientras se preparaban para inaugurar su lavandería en Ciudad Satélite.

Los delincuentes aparentemente aprovecharon la llegada reciente de las lavadoras al inmueble ubicado en la calle Justo Sierra número 1834 para ingresar durante la madrugada y sustraer equipos y materiales.

Según relataron las víctimas, el hecho ocurrió antes de que se instalara el sistema de seguridad en el negocio, por lo que no cuentan con pruebas que permitan determinar cómo se cometió el delito.

Te puede interesar: Restos hallados en Puebla-Tlaxcala podrían ser de poblanos desaparecidos: SSP

Ante esta situación, los propietarios del negocio “Lavó+” acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar la denuncia; sin embargo, les informaron que no podían proceder por falta de evidencia.

A pesar del incidente, los inversionistas decidieron instalar el equipo de seguridad y adquirir nuevo equipo para continuar con la apertura de su lavandería. No obstante, solicitaron a las autoridades una mayor vigilancia en la zona para evitar hechos similares.

#Seguridad 😡 Ni bien abría sus puertas al público y una lavandería en la colonia Ciudad Satélite de #Puebla capital fue víctima de la delincuencia.



Ladrones se llevaron varias lavadoras; sin embargo, los dueños no pudieron denunciar el hurto, pues aún habían podido instalar… pic.twitter.com/UP9Olvv1Uy — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 20, 2025

Te recomendamos: