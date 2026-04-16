Aseguran plantío de amapola en Zoquitlán tras denuncia anónima

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Policía Municipal de Zoquitlán, aseguró un terreno utilizado para el cultivo ilícito de amapola.

El predio que quedó puesto bajo resguardo de las autoridades se ubica en la comunidad de Cotzinga, y presuntamente fue encontrado gracias a la atención de una denuncia anónima.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad localizaron aproximadamente 200 plantas de amapola de distintos tamaños, las cuales se encontraban ocultas entre un sembradío de habas, con la finalidad de evadir la detección de las autoridades.

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El área fue asegurada por el personal de seguridad pública y se dio parte a la Fiscalía General de la República (FGR), que llevará a cabo las diligencias e investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades.

La SSP reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar en la prevención del delito mediante reportes anónimos al número 089, destacando que la participación social es clave para focalizar acciones operativas contra actividades ilícitas.

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