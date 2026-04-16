Presentan ley para combatir el feminicidio en el Congreso de Puebla

El Congreso del Estado recibió la iniciativa para expedir la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño en el Delito de Feminicidio en Puebla, replicando la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel federal.

La iniciativa no solo busca endurecer las sanciones que podrían llegar hasta 100 años de cárcel, sino garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada bajo el protocolo de feminicidio.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, diputadas de distintas bancadas presentaron un nuevo marco jurídico que busca erradicar la impunidad y atender la deuda histórica con las víctimas colaterales de este delito.

La diputada del Partido Verde, Norma Pimentel Méndez, subrayó que el feminicidio es la expresión más brutal de una violencia estructural que requiere una ruta de justicia infalible.

En ese sentido, la iniciativa plantea penas de 30 a 70 años de prisión para quienes cometan feminicidio. Las condenas podrían alcanzar los 100 años si concurren agravantes específicas.

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Se aplicará la pena máxima cuando la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor, persona con discapacidad o se encuentre en estado de embarazo. También si el crimen se comete frente a menores o con el uso de armas blancas o de fuego.

Además, se busca que toda muerte violenta de una mujer sea investigada de inicio bajo el protocolo de feminicidio, lo que evitaría fallas en la integración de las carpetas de investigación que permitan a los agresores evadir la justicia o recibir sentencias por delitos menores.

La ley pone especial énfasis en los menores que quedan en estado de orfandad, para garantizarles protección física, médica y psicológica inmediata tras el evento.

“Que ninguna muerte de una mujer quede en la duda, en la impunidad, mucho menos en el olvido. El feminicidio no es un delito más, sino la expresión más brutal de una violencia estructural”, expresaron.

#Puebla 🗣️ Diputadas de distintos grupos parlamentarios presentaron una iniciativa conjunta para crear la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño en el Delito de Feminicidio.



Con el nuevo marco jurídico, toda muerte violenta de mujeres deberá ser investigada… pic.twitter.com/TkG8njd2AC — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 16, 2026

Editor: César A. García

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