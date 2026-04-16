Agua de Puebla podría operar pozos de juntas auxiliares

El Ayuntamiento de Puebla analiza con Agua de Puebla entregar los pozos de agua que estaban en manos de comités de las juntas auxiliares para que la empresa se haga cargo de estos, indicó el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez.

El funcionario municipal explicó que mantienen las mesas de trabajo con la concesionaria para ampliar la red de agua potable en las comunidades de la capital poblana.

Rodríguez Álvarez admitió que todavía no sabe cuántos pasarían a manos de la empresa, pero adelantó que se encuentran en la zona norte del municipio.

#Puebla 🗣️ Agua de Puebla podría operar los pozos que están en manos de comités de agua en juntas auxiliares de la capital poblana, declaró el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez.



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Asimismo, aseguró que en algunos casos la operación sería entre los comités de agua y la empresa, debido a que hay algunas comunidades indígenas que operan los pozos bajo usos y costumbres.

“Se está estudiando la caúsistica de cada uno de ellos para poder llegar el suministro y en algunos casos será de la mano de los comités de agua, ya que en las juntas auxiliares son comunidades indígenas y los operan bajo usos y costumbres”, declaró.

Rodríguez Álvarez recordó que desde el inicio de la administración se llevan a cabo mesas de trabajo con la empresa con el objetivo de que cumplan con sus obligaciones como concesionaria del agua potable en la capital, no obstante, dijo que no abordan nada de temas acerca de la inversión que realizan, una de las críticas que ha realizado el gobernador Alejandro Armenta Mier hacia la firma.

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