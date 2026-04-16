Pobladores de Zacapexpan piden retirar concesión de combis tras accidente

La noche del miércoles, vecinos de la comunidad de Zacapexpan, en el municipio de Zacapoaxtla, se manifestaron en la plaza pública para exigir el retiro de la concesión del transporte local, tras un accidente que dejó cinco personas lesionadas.

Habitantes y testigos se concentraron en el centro de la comunidad para demandar a las autoridades municipales la salida de las unidades, al señalar que los accidentes son recurrentes y han puesto en riesgo la vida de los usuarios. La inconformidad se dirige contra el propietario de la línea de “combis” local, a quien acusan de una gestión negligente y de no garantizar condiciones mínimas de seguridad.

De acuerdo con los inconformes, no es la primera vez que solicitan la renovación del parque vehicular; sin embargo, aseguran que el concesionario ha evitado cumplir con esta obligación. Incluso, la comunidad elaboró un documento formal para pedir a las autoridades estatales el retiro inmediato de la concesión, aunque, afirman, el proceso se ha visto frenado por trabas burocráticas a nivel local.

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Los organizadores también denunciaron la falta de apoyo del juez de paz, quien —según señalaron— se negó a formalizar la reunión y el acta correspondiente, lo que interpretan como omisión institucional ante un problema que consideran urgente.

Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para que intervenga, realice una revisión técnica de las unidades y atienda la demanda de retirar la concesión.

Cabe señalar que la mañana del mismo miércoles se registró la volcadura de una unidad presuntamente por exceso de velocidad, lo que dejó como saldo cinco personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales de la región.

Editor: César A García

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