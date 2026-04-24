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Piden fortalecer mecanismos de apoyo a adultos mayores en Puebla

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Foto: Congreso de Puebla.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, las diputadas Floricel González Méndez y Azucena Rosas Tapia presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, así como a los Sistemas Municipales DIF de los Ayuntamientos y los Concejos Municipales del Estado, para que fortalezcan las estrategias de difusión, accesibilidad y conocimiento de las líneas telefónicas y demás mecanismos de atención existentes para el reporte o denuncia de casos de abandono, maltrato o vulneración de derechos de las personas adultas mayores, a fin de facilitar su identificación y uso por parte de la ciudadanía.

Para su estudio y resolución correspondiente, el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad.

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