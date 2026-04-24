Realizan jornada estatal con servicios y programas en Texmelucan

Con el compromiso de brindar atención directa, cercana y sin intermediarios a la población de la microrregión 7, el Gobierno del Estado de Puebla, en coordinación con el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, llevó a cabo la Jornada de Atención Ciudadana “Por Amor a Puebla” con la asistencia de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Yadira Lira Navarro.

Durante esta jornada, la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Desarrollo Turístico acercaron a la ciudadanía diversos servicios y programas institucionales, con el objetivo de fortalecer el bienestar social, el ejercicio de derechos y el desarrollo económico local.

Se brindaron un total de 198 atenciones en materia jurídica, así como información sobre programas enfocados en la protección de los derechos de las mujeres, entre otros. De igual manera, se ofreció orientación para impulsar la actividad turística por parte del área de Turismo y Cultura de Texmelucan.

El presidente municipal, Juan Manuel Alonso, destacó la importancia de generar espacios de atención directa que permitan a las y los ciudadanos acceder a servicios gratuitos, sin intermediarios, fortaleciendo así el respaldo a los derechos de las mujeres y el crecimiento del turismo y la economía local.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, hizo un llamado a fortalecer la unión y el acompañamiento entre mujeres, con el propósito de construir entornos seguros y contribuir a la disminución de la violencia de género en el municipio y en la entidad.

En tanto, el subsecretario de Desarrollo Turístico, Carlos Márquez Pérez, subrayó que San Martín Texmelucan cuenta con historia y tradición que lo posicionan como un punto clave para el impulso del turismo, por lo que se continuará acercando información, servicios y programas que detonen el desarrollo económico a través de esta actividad.

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