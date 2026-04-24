Cuautlancingo garantiza seguridad social a su cuerpo policial

El Ayuntamiento de Cuautlancingo firmó un convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) a fin de garantizar seguridad social al personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC).

Este acuerdo destaca por su carácter histórico, ya que el gobierno municipal cubrirá en su totalidad la cuota obligatoria correspondiente al 13% del sueldo básico mensual de las y los elementos de seguridad para que tengan acceso a los servicios de salud del Estado.

Al respecto, el presidente municipal Omar Muñoz destacó que “este convenio es resultado de la planeación y del trabajo previo para beneficiar al Estado de fuerza, pues servir con justicia implica dignificar a quienes cuidan a la ciudadanía”.

Agregó que Cuautlancingo es de los pocos municipios que asumen este compromiso, y el único que cubre este porcentaje. “Con ello fortalecemos la seguridad desde el interior, toda vez que para tener resultados afuera debemos estar bien desde dentro”.

A través de este convenio, los elementos accederán a servicios como medicina preventiva, medicina general, maternidad y atención por riesgos de trabajo, además de beneficios que podrán extenderse a sus familiares. También contarán con acceso a pensiones, pagos póstumos, créditos e instancias infantiles.

Asimismo, quienes hayan cotizado al menos 18 meses podrán acceder a créditos a corto, mediano y largo plazo, incluidos créditos hipotecarios.

Por su parte, Enrique Nácer Hernández, Director de Prestaciones Económicas y Sociales del ISSSTEP, señaló que el convenio confirma que la coordinación entre municipio y el Estado genera beneficios directos para las familias.

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