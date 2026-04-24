Inicia el Festival de las Letras y Raíces Culturales en Texmelucan

El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, encabezó la inauguración del Festival de las Letras y Raíces Culturales, con el objetivo de fortalecer la identidad local y fomentar el hábito de la lectura, en el que se presentarán actividades artísticas y culturales del 24 de abril al 8 de mayo en el zócalo de la ciudad.

Acompañado de la síndica municipal, regidoras, regidores, secretarios y la representante del Grupo Cultural Xochiquetzal, el alcalde llevó a cabo el corte de listón inaugural, dando inicio a este evento que celebra el talento de artesanos y la riqueza cultural del municipio.

Durante su intervención, el edil destacó que este tipo de espacios contribuyen a fortalecer la economía de las familias texmeluquenses al promover la cultura, las artesanías, la gastronomía, la literatura y el turismo.

Por su parte, el regidor de Industria, Comercio, Fomento Económico y Atención a Grupos Vulnerables, Juan Carlos Sánchez Escobar, subrayó que el festival representa una oportunidad para reconocer el talento de las y los artesanos locales, así como para resaltar la riqueza cultural del municipio y fortalecer la identidad texmeluquense.

A través de las Regidurías de Industria, Comercio, Fomento Económico y Atención a Grupos Vulnerables, así como de Educación, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el rescate y la difusión de las raíces culturales que dan identidad a la población, impulsando la participación ciudadana y las expresiones culturales.

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