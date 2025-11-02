Ganadora del Festival del Mole en Zacatlán representará a Puebla en LA

La señora María Lorenza Juana Ríos es la ganadora del Octavo Festival del Mole en Zacatlán y viajará a Los Ángeles, California, para representar a Puebla en la Feria de los Moles.

Este sábado primero de noviembre, se realizó la octava edición del Festival del Mole, que reúne a las y los talentosos cocineros, quienes preparan sus mejores platillos para ganar el concurso del mejor platillo hecho con el exquisito mole poblano.

Este año, la ganadora fue María Lorenza Juana Ríos, quien en entrevista mencionó que es la segunda vez que participa y la ocasión anterior quedó en tercer lugar, pero no se rindió, volvió a concursar y se ganó un inesperado premio.

En esta ocasión, el Festival del Mole tuvo un jurado de lujo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Puebla, Juan José Sánchez Martínez, quien, al quedar enamorado de los sabores del mole de Zacatlán, anunció que la ganadora viajará a Los Ángeles, California, para representar a Puebla en la Feria de los Moles.

Mencionó que los boletos de avión correrán a cargo de la CANIRAC.

Aprovechó para felicitar a las y los concursantes, ya que han innovado en sus platillos, pero sobre todo han preservado esa sazón digna de la cocina poblana.

En total participaron 11 platillos, de los cuales los ganadores fueron:

3er lugar

María Dolores Silva Oropeza por sus tamales de alverjón.

2do lugar

Irene Nájera Trejo.

1er lugar

María Lorenza Juana Ríos González.

