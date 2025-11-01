Zacatlán celebra con pasarela de catrinas, eventos culturales y disfraces

El zócalo de Zacatlán se pintó de ese naranja característico de la flor de cempasúchil; por cada rincón y espacio había eventos, niñas, niños y familias enteras disfrazadas para pedir calaverita y simplemente disfrutar de La Feria de los Muertos 2025.

Las pintacaritas instaladas en el portal Hidalgo, en los bajos del Palacio Municipal a cargo del CECADE, fueron todo un éxito, ya que niñas, niños y grandes acudieron a sus servicios para caracterizarse y ponerse ad hoc con las celebraciones.

Al mismo tiempo que las estudiantes del CECADE pintaban a la gente, en la explanada del zócalo se llevaba a cabo la pasarela de catrinas de la Escuela de Belleza “Embellezart”, con diseños creativos e innovadores, mientras que al mismo tiempo la gente también disfrutaba de la ofrenda monumental instalada en el Kiosco.

La gente se desbordó en el primer cuadro de Zacatlán, caminaba por la calle Nicolás Bravo, por la Leandro Valle, por los andadores. Todas y todos disfrazados, disfrutando de la gran noche que les regaló el Mejor Pueblo Mágico de México y de las actividades programadas para todas y todos.

Te recomendamos: