Con tamizajes, Zacatlán refuerza acciones para salud de mujeres

Para reforzar las acciones durante el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se realizó la Jornada de Bienestar para la Salud de las Mujeres, en la que se impartieron tres ponencias, se realizaron tamizajes para la detección de enfermedades de transmisión sexual y se repartieron métodos de planificación familiar.

En esta jornada, participaron más de 100 mujeres de las distintas comunidades de Zacatlán, así como de sus colonias y barrios. El evento fue organizado entre el DIF Municipal, la Jurisdicción Sanitaria 02 con sede en Huauchinango, SIPINNA y el Centro Libre.

Una de las ponencias fue sobre cáncer de mamá a cargo de la doctora María Celia Domínguez García; también la enfermera Natalia Sandoval Palomino habló sobre la exploración mamaria para prevenir a tiempo este mal y la doctora Haydeé Cercas González explicó temas sobre prevención, así como el autocuidado en la salud ginecológica.

En esta jornada, también se aplicaron vacunas contra la influenza y neumococo, tamizaje de enfermedades de transmisión sexual, además de que se brindó asesoría médica y métodos de planificación familiar.

