Detiene SSC a un presunto responsable de robo con violencia

Como parte de las estrategias encaminadas a generar entornos de paz y reconstruir el tejido social, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvo a un hombre señalado como probable responsable del delito de robo con violencia, en calles de la colonia San Alfonso.

A través del despliegue territorial y una búsqueda ininterrumpida, implementado en inmediaciones de la colonia Minerales de Guadalupe, Policías de la Ciudad detuvieron a Juan “N.”, de 32 años de edad, quien cuenta con registros por delitos contra la salud y robo a comercio.

Durante la intervención, se recuperaron dos vehículos y dinero en efectivo. Por lo anterior, el probable responsable, junto con los indicios, quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, refrenda su compromiso de brindar protección a las y los habitantes de la capital del Estado, así como actuar en situaciones que vulneren la paz y la tranquilidad de las familias poblanas.

