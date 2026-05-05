Sheinbaum no permitirá intervención extranjera en política nacional

“Están destinados a la derrota quienes piensan que la presidenta se arrodillará”, fue el mensaje de Claudia Sheinbaum Pardo durante la conmemoración de la Batalla de Puebla, donde advirtió que no permitirá que ninguna potencia extranjera influya en la vida política nacional.

En su mensaje alusivo al 164 aniversario de la Batalla de Puebla, la presidenta dejó en claro que quienes promueven o celebran la intervención extranjera en los asuntos internos del país “están destinados a la derrota”.

Desde Puebla, acusó que existen sectores que buscan respaldo fuera de México ante la falta de apoyo popular en nuestro país y criticó a quienes “aplauden cuando se habla mal de México”.

Al tiempo, hizo referencia a la relación histórica entre México y Estados Unidos, al recordar la cooperación entre Benito Juárez y Abraham Lincoln, pero dejó en claro que la nación mexicana mantiene una postura firme de independencia: “ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo nos gobernamos”.

#Ahora 🔴👇🏻 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza junto al gobernador Alejandro Armenta Mier, la ceremonia conmemorativa de la Batalla del 5 de Mayo desde la ciudad de Puebla. pic.twitter.com/K9j9t6sUjz — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 5, 2026

La titular del Ejecutivo federal destacó que el pueblo mexicano “ama su libertad, su independencia y su soberanía”, y aseguró que su intención es defender estos principios.

Como parte de la ceremonia, Claudia Sheinbaum tomó protesta a 31 mil soldados del Servicio Militar Nacional y a cerca de 800 mujeres voluntarias, a quienes llamó a mantener viva la memoria histórica del 5 de mayo de 1862 como símbolo de resistencia frente a invasiones extranjeras y traiciones internas.

En el acto también participó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien destacó que la Batalla de Puebla fortaleció el nacionalismo y la cohesión social del país.

Armenta cierra filas con Sheinbaum

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier respaldó el posicionamiento de la presidenta al señalar que México es una nación soberana que no admite intervenciones extranjeras.

El mandatario afirmó que “hoy Puebla vuelve a hablarle a México”, al recordar que la defensa de la patria es una decisión que se toma en momentos clave de la historia.

En ese contexto, coincidió con la presidenta en que existen intentos por sustituir la voluntad nacional por intereses extranjeros, pero resaltó que “México no es colonia ni protectorado, y no acepta intervenciones”.

#Puebla 👆🏻 Cooperación sí, subordinación no, resaltó el gobernador Alejandro Armenta Mier al respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre su defensa a la patria como ocurrió en 1862.



"La soberanía no se negocia, se defiende y la cooperación internacional no puede ser… pic.twitter.com/3r23VvsfZa — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 5, 2026

Desfile destaca programas del Gobierno de Puebla

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum, así como funcionarios del gabinete federal, acompañaron al gobernador Alejandro Armenta a presenciar el desfile cívico-militar del 5 de Mayo, en el destacaron carros alegóricos alusivos a las acciones del Gobierno de Puebla.

Entre los 10 carros, se observó uno dedicado al Ceposami, así como a Kutsari, Tierra de Campeones, mujeres científicas y mujeres forjadoras de la historia, además de Pueblos Mágicos.

Editor: Renato León

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