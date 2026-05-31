Sheinbaum entrega primera fase de remodelación del AICM

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de la primera fase de remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, proyecto que requirió una inversión de 6 mil 500 millones de pesos.

La mandataria destacó que las obras beneficiarán a los 45 millones de pasajeros que utilizan anualmente esta terminal aérea y aseguró que representan uno de los compromisos cumplidos por su administración.

Durante el evento, recordó que en años anteriores se impulsó un proyecto para cerrar el aeropuerto y construir una nueva terminal en Texcoco, propuesta que fue cuestionada por integrantes de la actual administración.

Señaló que la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles permitió complementar las operaciones aéreas en la Zona Metropolitana del Valle de México y reducir la saturación en el sistema aeroportuario.

Así quedó el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. 6 mil 500 millones de pesos invertidos en su remodelación. La honestidad da resultados. pic.twitter.com/lQ159ve2sB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 30, 2026

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Por su parte, el director del Grupo Aeroportuario Marina y del AICM, Juan José Padilla Olmos, informó que esta etapa forma parte de un programa de 106 obras con una inversión total prevista de 10 mil millones.

Igualmente, explicó que los trabajos incluyeron mejoras en las terminales 1 y 2, salas de espera, migración, aduanas, áreas de equipaje, drenaje, pasillos, fachadas y vialidades, sin afectar operaciones diarias.

Además, anunció que a partir del próximo 1 de junio el aeropuerto tendrá capacidad para realizar hasta 46 operaciones por hora mediante nuevos sistemas tecnológicos y mejoras operativas implementadas.

Por su parte, Clara Brugada destacó que el AICM es uno de los aeropuertos más importantes de América Latina y será una de las principales puertas de entrada para visitantes durante la Copa Mundial de 2026.

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