Autoridades atienden explosión en domicilio de Cuautlancingo

El Gobierno Municipal de Cuautlancingo informa que, tras registrarse una explosión en un domicilio ubicado en la calle Uranga, entre calle Soledad y Av. Margaritas, junto a los baños públicos El Calvario, elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública acudieron de manera inmediata al lugar para activar los protocolos de atención y resguardo correspondientes.

Actualmente, las autoridades competentes realizan labores de inspección, aseguramiento del área y evaluación de riesgos, además de efectuar revisiones preventivas en domicilios aledaños, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y determinar las causas del incidente.

Se exhorta a la población a mantener la calma, evitar acercarse al perímetro acordonado y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Cuautlancingo.

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