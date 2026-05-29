Atlixco premia a escuelas por desfile e himno del 4 de Mayo

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó la ceremonia de premiación a las escuelas ganadoras de la interpretación del Himno a los Héroes del 4 de Mayo y del tradicional desfile conmemorativo, evento que contó con la presencia del secretario de Arte y Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, Fritz Glockner Corte.

Durante su mensaje, Ariadna Ayala agradeció la presencia del secretario de Cultura y destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones, la historia y el orgullo por las raíces atlixquenses.

Asimismo, reconoció el trabajo de maestras y maestros por fomentar entre las nuevas generaciones el conocimiento y la interpretación del Himno a los Héroes del 4 de Mayo, así como la memoria de este hecho histórico que marcó al municipio.

“Estamos orgullosos de los 446 años de historia y de ser un municipio con raíces prehispánicas que continúan fortaleciendo nuestra identidad cultural”, mencionó Ariadna Ayala.

La premiación quedó de la siguiente manera:

En interpretación del Himno a los Héroes del 4 de Mayo fueron premiadas las escuelas Felipe Carrillo Puerto, Técnica No. 3 José María Morelos y Pavón y CBTis 16, con 10 mil pesos cada una.

La premiación del desfile, en la categoría primaria, la escuela Miguel Hidalgo y Costilla obtuvo el primer lugar, Lázaro Cárdenas el segundo y Felipe Carrillo Puerto el tercero.

En secundaria, la Técnica No. 3 José María Morelos y Pavón ganó el primer lugar, seguida de Melchor Ocampo en segundo y Dr. Gabino Barreda en tercero.

En bachilleratos, Lázaro Cárdenas consiguió el primer lugar, Antonio Garfias el segundo y CBTis 16 el tercer lugar.

Los primeros lugares se llevaron un premio de 5 mil pesos, los segundos lugares, 3 mil y los terceros lugares 2 mil pesos.

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