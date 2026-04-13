Zacatlán encabeza tequio en Casa de Salud para recuperar espacio

Para recuperar espacios y brindar un servicio digno a la población, el Ayuntamiento de Zacatlán a través del DIF Municipal y la Coordinación de Bienestar, encabezó un tequio en la Casa de Salud de la colonia Manuel Espinosa Iglesias.

En esta faena, se pintó el inmueble con la pintura que donó la presidenta municipal, Bety Sánchez. También se cortó el pasto, se retiró la yerba, así como la basura, a fin de recuperar este espacio para beneficio de la gente que acude.

También, el personal de la Coordinación de Bienestar apoyó a la población para hacer el colado del piso en el tianguis de la colonia, con el objetivo de beneficiar a las y los vecinos que acuden a dicho lugar de abasto.

De esta forma, el gobierno de Bety Sánchez trabaja de la mano de la gente, haciendo un gobierno presente en las colonias, barrios y comunidades.

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