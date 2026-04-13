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domingo, abril 12, 2026
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Un lesionado tras volcadura en la San Juan Ixcaquixtla–Acatlán 

Por:
Amaury Jiménez
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Intentó esquivar un objeto sobre la cinta asfáltica y perdió el control.

Un hombre resultó con lesiones graves tras la volcadura de una camioneta sobre la carretera San Juan Ixcaquixtla–Acatlán de Osorio, entre las comunidades de Santa Cruz Nuevo y Totoltepec de Guerrero, en la mixteca poblana.

La camioneta de color negro terminó con las llantas hacia arriba. Hasta el momento se desconocen las causas exactas del accidente; sin embargo, lo poco que pudo decir el conductor señaló que intentó esquivar un objeto que estaba sobre la cinta asfáltica y al maniobrar quedó volcado.

El lesionado fue identificado como Emiliano Enrique “C”, de 53 años, originario de Tecamachalco. Tras el accidente, paramédicos llegaron al lugar y lo trasladaron al Hospital General de Acatlán para recibir atención médica.

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