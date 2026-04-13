Un lesionado tras volcadura en la San Juan Ixcaquixtla–Acatlán 

Un hombre resultó con lesiones graves tras la volcadura de una camioneta sobre la carretera San Juan Ixcaquixtla–Acatlán de Osorio, entre las comunidades de Santa Cruz Nuevo y Totoltepec de Guerrero, en la mixteca poblana.

La camioneta de color negro terminó con las llantas hacia arriba. Hasta el momento se desconocen las causas exactas del accidente; sin embargo, lo poco que pudo decir el conductor señaló que intentó esquivar un objeto que estaba sobre la cinta asfáltica y al maniobrar quedó volcado.

El lesionado fue identificado como Emiliano Enrique “C”, de 53 años, originario de Tecamachalco. Tras el accidente, paramédicos llegaron al lugar y lo trasladaron al Hospital General de Acatlán para recibir atención médica.

#ConexiónVial 💥 Accidente sobre la carretera Ixcaquixtla–Acatlán de Osorio, con dirección a Acatlán entre Santa Cruz Nuevo y Totoltepec de Guerrero



En el lugar ya se encuentran autoridades municipales atendiendo la situación.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/PHmq3YiQH8 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 12, 2026

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