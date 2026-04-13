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domingo, abril 12, 2026
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Albañil muere tras quedar atrapado por deslizamiento de tierra en Zacatlán

Por:
Amaury Jiménez
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La víctima de 39 años realizaba labores de construcción.

Un trágico accidente laboral cobró la vida de un hombre de 39 años, de oficio albañil, en la junta auxiliar de San Cristóbal Xochimilpa, Zacatlán, situación que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad.

El incidente ocurrió en la sección de Tlaixco, cuando la tierra se desbordó mientras la víctima realizaba labores de construcción, dejando al trabajador atrapado bajo el suelo.

Tras la llamada de emergencia al 911, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato al lugar. Fueron las personas presentes quienes lograron descubrir primero el rostro del hombre, quien en ese momento se encontraba inconsciente.

Posteriormente, realizaron las labores de extracción. Lamentablemente, el hombre, de quien se desconoce la identidad, ya no presentaba signos vitales.

Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar trabajar en zonas de alto riesgo y realizar una evaluación previa del terreno debido al reblandecimiento del mismo por la lluvia.

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