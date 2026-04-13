Explosión de gas en tortillería genera pánico en Atlixco

Una fuerte explosión de gas registrada al interior de una tortillería ubicada en la colonia Álvaro Obregón en Atlixco, dentro del perímetro del tianguis regional, generó alarma entre vecinos, comerciantes y visitantes de la zona.

Testimonios de vecinos señalan que el estallido fue de gran magnitud, retumbaron las ventanas y cimbraron las viviendas, algunas de las cuales resultaron afectadas.

La onda expansiva provocó temor entre quienes se encontraban en las inmediaciones de ese popular mercado, uno de los más concurridos del valle de Atlixco, y muchos salieron huyendo para evitar un riesgo mayor.

Aunque no se reportaron víctimas fatales de manera preliminar, el incidente reavivó una preocupación latente entre la población, la falta de supervisión en instalaciones de gas, tanto en negocios establecidos como en puestos ambulantes, en un nuevo episodio de explosiones que se presentan en el mercado de Atlixco.

Por su parte, autoridades señalaron que el lunes girarán oficios al departamento local de Protección Civil para llevar a cabo inspecciones en todas las tortillerías de la colonia, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad en tanques, conexiones y equipos utilizados para la elaboración de alimentos.

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