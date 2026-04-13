Crece casi 27% la producción nacional de gasolinas en Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante febrero de 2026 el volumen de gasolinas elaboradas en el país alcanzó los 416 mil barriles diarios. La cifra implica un avance del 26.71% si se le compara con los 328.3 mil barriles diarios que se producían en el mismo mes de 2025.

De acuerdo con la empresa pública del Estado, este repunte es consecuencia directa de la consolidación del Sistema Nacional de Refinación.

El comportamiento fue aún más pronunciado en el caso del diésel: la petrolera detalló que su fabricación pasó de 166 mil a 298.7 mil barriles diarios en el lapso referido, lo que representa un aumento aproximado del 79.93 por ciento.

En paralelo, la dependencia del mercado externo para abastecer el consumo interno mostró una contracción significativa, la importación de gasolinas se situó en 274 mil barriles diarios, lo que significa una baja del 15.54 por ciento en relación con febrero del año previo.

Se desploma la importación de diésel

El descenso más marcado se observó en la compra foránea de diésel, que al ubicarse en 34.5 mil barriles diarios registró un retroceso del 62.94 por ciento frente a los 93.1 mil barriles que se traían del extranjero doce meses atrás.

El reporte mensual también se señaló una tendencia a la baja en la generación de combustóleo: en febrero de 2026 se produjeron 168.2 mil barriles diarios de este derivado, volumen que contrasta con los 220.8 mil barriles diarios del mismo periodo de 2025. La disminución equivale a una baja del 23.82 por ciento.

Te recomendamos: