Sheinbaum concluye gira de trabajo por Puebla, Morelos y Tlaxcala 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, finalizó este domingo 12 de abril una gira de trabajo que se extendió desde el viernes 10 por los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Durante el recorrido, la titular del Ejecutivo Federal encabezó la entrega de certificados de propiedad, la condonación de créditos de vivienda, la inauguración de una nueva sede universitaria y la puesta en marcha del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.

Las actividades iniciaron en el estado de Morelos. En el municipio de Ayala, la Presidenta Sheinbaum Pardo encabezó la conmemoración del 107 Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata. En ese mismo acto, se realizó la entrega de certificados de propiedad y se otorgaron reconocimientos a presidentas ejidales de la región. Posteriormente, en el municipio de Emiliano Zapata, la mandataria federal llevó a cabo el otorgamiento de condonaciones de créditos de vivienda. Esta acción se enmarca en la meta gubernamental de reestructurar un total de 5 millones de créditos en todo el país.

El sábado, la gira continuó en el estado de Puebla, específicamente en el municipio de San José Chiapa. Ahí, la jefa del Ejecutivo Federal encabezó la entrega de 240 viviendas y otorgó 577 condonaciones de crédito a familias beneficiarias. Dichas acciones forman parte del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México.

Las actividades concluyeron este domingo en el estado de Tlaxcala. En el municipio de Teolocholco, la Presidenta Sheinbaum Pardo realizó el corte de listón inaugural de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Más tarde, en el municipio de Huamantla, se llevó a cabo la inauguración del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar. Sobre este proyecto, la información oficial detalló que cuenta con una inversión nacional y extranjera por un monto de 540 millones de dólares. Se prevé que esta iniciativa genere 5 mil nuevos empleos, entre directos e indirectos, para la zona.

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