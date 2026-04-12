Hallan dos cuerpos en distintos puntos de Puebla capital este domingo

La mañana del domingo fueron localizados en distintos puntos de la capital poblana dos cuerpos, uno en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán y otro en la colonia Nuevo Paraíso, los cuales permanecen en calidad de desconocidos.

El primer reporte fue en la zona de San Francisco Totimehuacán, después de que fuera hallado el cuerpo de una persona desnuda y con heridas de bala a la altura del tórax. El hallazgo fue reportado por dos menores de edad a sus familiares, quienes caminaban a un costado del río Alseseca, cerca de la planta tratadora de agua, a la altura de la calle Vicente Guerrero, donde descubrieron el cuerpo sin vida.

Tras el reporte a los números de emergencia, elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un cadáver que ya presentaba un avanzado estado de descomposición.

A pesar de estas condiciones, señalaron que el cuerpo presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo, cuya identidad se desconoce hasta el momento.

#Seguridad 🔴 Hallan en avanzado estado de descomposición cuerpo de un hombre en San Francisco Totimehuacan; el hallazgo se hace a un costado del río junto a una planta tratadora de agua.



El cuerpo presentaba huellas de violencia e impactos de arma de fuego.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/i5lmetxwCY — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 12, 2026

El segundo cuerpo fue hallado en la colonia Nuevo Paraíso: el hallazgo fue hecho por vecinos de la zona, quienes encontraron el cadáver envuelto en plástico y cobijas sobre la calle Pino.

Una de las vecinas realizó el hallazgo e informó a las autoridades que minutos antes se escucharon arrancones de un vehículo en la zona, por lo que policías señalaron que el cuerpo podría haber sido arrojado desde un automóvil en movimiento.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio y confirmaron que el cuerpo se encontraba envuelto en plástico, aunque dos extremidades sobresalían del bulto.

Hasta el momento, los agentes ministeriales no pudieron determinar el sexo ni un rango aproximado de edad de la víctima, por lo que será mediante la necropsia de ley que se establezcan estas características.

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