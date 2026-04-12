Presentan en BUAP “Plomo republicano”, examina la batalla de San Lorenzo

En la sucursal Calpulalpan de BUAP Librerías se llevó a cabo la presentación del libro “Plomo republicano“, del autor Omar Mayorga Gallardo.

La obra examina un enfrentamiento clave del Ejército de Oriente durante la intervención francesa en México: la batalla de San Lorenzo, ocurrida el 10 de abril de 1867, acción militar que permitió la posterior toma de Querétaro, la ocupación de la Ciudad de México y el fin del imperio de Maximiliano de Habsburgo.

Durante la presentación se destacó que esta victoria estratégica ha sido escasamente recordada en la narrativa histórica nacional, por lo que se invitó a los asistentes a reflexionar sobre dicho episodio.

En el evento participaron como comentaristas los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Silvestre Villegas Revueltas, descendiente de la familia Revueltas, y Carlos Tello Díaz, tataranieto de Porfirio Díaz. También intervino Humberto Morales Moreno, adscrito al Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

De manera previa a la presentación editorial, se realizó una ceremonia cívica con motivo del 159 aniversario del Triunfo Republicano de la batalla de San Lorenzo. El acto protocolario tuvo lugar en el puente de Márquez, ubicado entre las comunidades de Santiago Cuaula y San Cristóbal Zacacalco, en el estado de Tlaxcala.

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