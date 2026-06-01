Hallan restos humanos abandonados en camino de Chietla

Restos humanos fueron encontrados dentro de varias bolsas abandonadas en un camino de terracería rodeado de sembradíos de caña, en el municipio de Chietla, lo que derivó en la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hallazgo ocurrió luego de que ciudadanos reportaran la presencia de bolsas de colores amarillo y azul con aparentes manchas de sangre a un costado del camino que conduce hacia la comunidad de El Cascalote.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para verificar la información.

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Tras una inspección, los uniformados confirmaron que en tres envoltorios se encontraban restos humanos, por lo que procedieron a resguardar el área y notificar a las autoridades ministeriales especializadas en homicidios dolosos.

Posteriormente, agentes investigadores y personal pericial se trasladaron al sitio para realizar las diligencias de levantamiento y recopilación de indicios.

Hasta el cierre de esta edición no se había informado la identidad de la víctima ni el tiempo que los restos llevaban en el lugar, por lo que las indagatorias continúan.

Editor: César A. García

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