Fortalecen ética en juntas auxiliares de Puebla con capacitaciones

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través de Contraloría Municipal, continúa desarrollando capacitaciones dirigidas a personal de las Juntas Auxiliares para fortalecer la ética, la transparencia y el desempeño de las personas servidoras públicas.

Como parte de la estrategia para promover una cultura de integridad y servicio responsable, se realizaron actividades enfocadas en la promoción de valores éticos mediante dinámicas lúdicas como la “Lotería Ética” y el “Memorama de las Reglas de Integridad” en la Junta Auxiliar de La Libertad.

Durante su intervención, Dulce Lilia Rivera Aranda, contralora municipal, destacó que estas acciones contribuyen a fortalecer la cercanía institucional y el trabajo coordinado con las juntas auxiliares, en línea con el compromiso del presidente municipal Pepe Chedraui de consolidar un gobierno cercano y con valores.

“La labor que ustedes realizan es fundamental para la ciudadanía. Desde la Contraloría Municipal trabajamos principalmente en la prevención, a través de herramientas y capacitaciones que permitan conocer, comprender y aplicar el Código de Ética y las reglas de integridad en el desempeño diario del servicio público”, señaló.

Estas herramientas han permitido acercar de manera práctica y accesible el contenido del Código de Ética, beneficiando hasta el momento a personal de 12 de las 17 juntas auxiliares contempladas dentro de este programa de capacitación.

En esta etapa participaron servidoras y servidores públicos de las juntas auxiliares La Libertad, San Felipe Hueyotlipan, San Jerónimo Caleras e Ignacio Romero Vargas, quienes reforzaron conocimientos relacionados con la integridad, la responsabilidad y el correcto ejercicio de sus funciones.

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