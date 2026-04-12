VIDEO: captan intento de asalto a tráiler en la Puebla-Orizaba

Un nuevo intento de asalto sobre la autopista Puebla-Orizaba fue captado por cámaras la noche del sábado en la subida a las Cumbres de Maltrata, a pesar de que una patrulla se encontraba a unos metros del lugar.

El hecho se presentó alrededor de las 23:00 horas en el tramo Ciudad Mendoza–Esperanza, a la altura de la zona conocida como Magueyes, justo en la división entre los estados de Veracruz y Puebla.

De acuerdo con el testimonio de un trailero que logró captar el momento, sujetos armados a bordo de una camioneta instalaron un retén ilegal para obligar a detenerse a las unidades de carga. En las imágenes se puede ver que los delincuentes ocupaban ambos carriles para tratar de que los conductores frenaran.

El hecho causa controversia, ya que a 500 metros de la zona se encontraba estacionada una patrulla que no hizo nada para tratar de detener a los delincuentes.

#Seguridad 🐁 Fue captado el momento en que un grupo de presuntos delincuentes intentan asaltar a un trailero la noche del sábado, sobre la autopista Puebla-Orizaba.



En el video se puede ver que se encuentra una patrulla, la cual sólo se encuentra estacionada.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/o4kUg8NkKm — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 12, 2026

Después de que el conductor lograra evadir el falso retén y los delincuentes no cumplieran su cometido, se puede ver cómo la camioneta blanca donde viajaban los sujetos rebasa al tráiler y lo deja seguir su curso. Sin embargo, también se observa cómo intentan interceptar a otro tráiler que viajaba en sentido contrario.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Veracruz ni de Puebla ha dado una postura sobre la situación, ni se ha informado si se realizaron rondines de seguridad para tratar de dar con los presuntos delincuentes.

Cabe señalar que hace un mes, en plena luz del día, delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de CAPUFE que supuestamente realizaban labores sobre la Puebla-Orizaba a la misma altura, y se pudo ver cómo con armas largas atracaban únicamente a conductores de unidades pesadas.

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