México derrota 2-0 a Ecuador y avanza a octavos de final

La selección de México derrotó 2-0 a Ecuador y avanzó a los octavos de final del torneo de selecciones, en un partido disputado este martes 30 de junio en el Estadio Azteca.

El encuentro comenzó con una hora de retraso debido a una fuerte tormenta eléctrica registrada al sur de la Ciudad de México, lo que obligó a modificar el horario previsto.

Desde los primeros minutos, el conjunto mexicano dominó las acciones y generó constantes llegadas hasta reflejar su superioridad con dos anotaciones antes del descanso.

El primero llegó con Julián Quiñones al 22′, mientras que Raúl Jiménez amplió la ventaja al 31′, encaminando el triunfo mexicano con una actuación contundente en ataque.

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Para la segunda parte, Ecuador asumió la iniciativa e intentó descontar en el marcador, aunque no logró generar oportunidades claras ante una buena defensa mexicana.

Por su parte, México respondió y estuvo cerca de marcar el tercer gol al minuto 67, cuando César Montes remató de cabeza y el arquero ecuatoriano evitó la anotación.

En tiempo de compensación, el defensor ecuatoriano Piero Hincapié fue expulsado tras insultar al delantero Santiago Giménez, luego de cubrirse la boca durante un intercambio.

Con este resultado, México volvió a ganar un partido de eliminación directa tras 40 años y enfrentará en octavos de final al vencedor entre Inglaterra y RD del Congo.

¡ES JUNTOS, UNIDOS Y POR LA HISTORIA! 🫡



Incondicionales, nos vemos en Octavos de Final en nuestra casa. ¡Que vuelva a retumbar! 🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/8E1Iklb0bF — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

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